Cercasi magazzinieri a Monterotondo, Pomezia Tivoli e Velletri

Come viene riportato da Lavoro Facile, c’è un’azienda metalmeccanica specializzata nella produzione di componenti per il settore industriale, ricerca 14 figure professionali tra magazzinieri mulettisti e operai generici da impiegare presso le sedi di Roma, Monterotondo (RM), Pomezia (RM), Tivoli (RM), Velletri (RM), Frosinone e Latina in attività di preparazione, controllo, carico, scarico e spostamento di materiali per le lavorazioni in linea.

L’offerta di lavoro e i requisiti richiesti

Requisiti in base al ruolo: esperienza nella mansione, possesso del patentino per la conduzione del muletto, capacità di utilizzo pistole barcode, conoscenza del PC e dei sistemi gestionali logistici, disponibilità part-time/full-time su turni.

Contratto e retribuzione saranno definiti in sede di colloquio.

Come inviare il Cv

Tutte le opportunità sono pubblicate sul sito dell’agenzia Randstad. Per maggiori dettagli e invio candidature clicca qui.