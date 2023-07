Incidente mortale sulla A24: morto uomo di Ripi

Bruttissimo incidente sulla A24 Roma-Teramo. Ha perso la vita un uomo di Ripi.

Dramma sulla A24: scontro tra Castel Madama e Tivoli

Il drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, 14 luglio 2023. Sulla A24 Roma-Teramo, tra Castel Madama e Tivoli, secondo quanto riportato da Ciociaria Oggi, si è verificato uno scontro tra un’auto e un mezzo che stava eseguendo i lavori di manutenzione.

Sul posto il personale del 118 e l’eliambulanza per il trasporto di un uomo, di Ripi, presso il nosocomio più vicino. Purtroppo però, per la vittima non c’è stato nulla da fare.