Assunzioni NaturaSì a Roma e in tutta Italia a luglio 2023

Come viene riportato da Circuito Lavoro, NaturaSì a Roma e in tutta Italia per il mese di luglio 2023 potrebbe garantire occupazione a molte persone. Quali sono i ruoli ricercati e quali le sedi di riferimento? Leggete di seguito per scoprirlo.

NaturaSì: figure ricercate

Le figure ricercate da NaturaSì sono molto diverse: si va dagli addetti alle vendite per i vari negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale a scaffalisti e addetti al controllo qualità. Le città interessate dalla ricerca sono molte, potrete scoprirle leggendo l’elenco di seguito riguardante questa offerta di lavoro.

ADDETTI VENDITA

Sedi: Roma, Albenga (Savona), Alessandria, Desenzano (Brescia), Forlì-Cesena, La Spezia, Lucca, Messina, Modena, (Morbegno (SO), Parma, Pinerolo (Torino) Venezia, Vicenza

ADDETTI BANCO SALUMI E FORMAGGI

Sedi: Padova, Pavia, Perugia, Udine, Verona, Vicenza

ADDETTO BANCO MACELLERIA

Sede: Reggio Emilia

ADDETTI BANCO ORTOFRUTTA

Sedi: Castelfranco Veneto, Messina, Sondrio

SCAFFALISTI

Sedi: Brescia, Como, Fiorano Modenese (MO), Genova, Imperia, Savona, Trento, Venezia

ADDETTO CONTROLLO QUALITA’

Sede: Bologna

CUOCHI

Sedi: Treviso, Verona

JUNIOR CONTROLLER

Sede: Treviso

ADDETTI REPARTO ERBORISTERIA

Sedi: Roma, Bergamo, Padova, Trento, Treviso, Vicenza

SAP SPECIALIST

Sede: Treviso)

SENIOR SAP BUSINESS ANALYST

Sede: Treviso

ADDETTI BAR

Sedi: Massa Carrara, Treviso, Verona, Vicenza

Requisiti

A seconda della posizione che si vuole andare a ricoprire occorrerà essere in possesso di requisiti differenti. In generale, però quando si parla di assunzioni NaturaSì occorre avere le caratteristiche elencate di seguito:

esperienza nella mansione specifica per il quale ci si intende candidare

avere buone capacità comunicative, relazionali, organizzative e gestionali

dare disponibilità a lavorare sia part-time che full-time a seconda delle necessità del punto vendita o su turni anche nei week-end e giorni festivi

Come candidarsi

Assunzioni NaturaSì a Roma e in tutta Italia a luglio 2023, ma come fare per candidarsi? Direttamente dal sito dell’azienda, selezionando la posizione di riferimento.