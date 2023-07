Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’installazione delle barriere fonoassorbenti, nelle quattro notti di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Valmontone, in uscita per chi proviene da Napoli.

Le uscite alternative

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Colleferro.