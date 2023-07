Lavoro subito a Roma per addetti alle pulizie di capolinea e stazioni

L’agenzia per il lavoro QuoJobis ricerca e seleziona con urgenza addetti alle pulizie per sanificare e riordinare i locali e i servizi igienici di capolinea e stazioni di Roma.

L’offerta di lavoro nel dettaglio

QuoJobis – Agenzia per il Lavoro, seleziona per importante azienda cliente ADDETTI PULIZIE CAPOLINEA E STAZIONI

LE RISORSE SELEZIONATE DOVRANNO SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA’:

· Pulire i pavimenti, utilizzando attrezzature a mano o a motore (spazzoloni, aspirapolvere)

· Spolverare e riordinare i locali;

· Pulire e disinfettare i bagni;

· Pulire porte e finestre, lavare i vetri;

REQUISITI:

· Esperienza pregressa nel ruolo di almeno un anno

· AUTOMUNITI

· Patente B in corso di validità

· Disponibilità agli spostamenti con mezzo assegnato per raggiungere il cantiere

· Disponibilità a lavorare su turni

· Flessibilità

· Capacità organizzative

ORARIO DI LAVORO: PART-TIME 30 h settimanali

COSI’ ARTICOLATO: mattina (4-9) tarda mattinata (11-16) pomeriggio (14-19) dal lunedì alla domenica con riposo compensativo.

COSA SI OFFRE: CCNL MULTISERVIZI LIV 3 A TEMPO DETERMINATO CON PROROGHE.

DISPONIBILITA’: IMMEDIATA

SEDE DI LAVORO: ROMA ZONA GROTTAROSSA

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91