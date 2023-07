Una ressa in autostrada, automobilisti che inchiodano, urla e persone che corrono fuori dalle auto. Una scena inusuale, che farebbe pensare a un incidente o comunque a qualcosa di drammatico. Invece, in un’autostrada il 4 luglio, un motociclista che trasportava denaro per il suo datore di lavoro ha perso quasi 64.500 euro lungo l’autostrada della South Road Properties a Barangay Mambaling, nella provincia di Cebu, nelle Filippine.

Alcuni video girati dagli automobilisti riprendono numerose persone che raccolgono soldi piovuti in strada. Cosa è successo

Lo zaino in cui era raccolta la grossa somma è esploso, lasciando centinaia di banconote sparse per strada. Gli automobilisti, naturalmente, ne hanno voluto approfittare. Dapprima increduli, sono scesi dalle loro auto e hanno cominciato a raccogliere i soldi che “piovevano” come in una scena da film. Le autorità che cercano di identificare i volti nei video condivisi sui social media chiedono agli automobilisti di “restituire i soldi”. “Chiunque tu sia, se sei presente nel video e non ti sei offerto volontario per restituire i soldi che hai recuperato, ti preghiamo di restituirli per aiutare la persona che ha perso i soldi”, ha detto il colonnello Ireneo Dalogdog.

“Le persone erano spietate. Mi sono persino inginocchiato davanti a loro. Ho detto loro: “Non toccate i soldi, non sono miei!” (…) Spero che i soldi mancanti vengano restituiti. Non ho soldi per ripagarlo. Sono solo un lavoratore che cerca di guadagnarsi da vivere”, dice John Mark Barrientos, lo sfortunato motociclista. La quantità di denaro che è caduta è stimata in 3-4 milioni di euro, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, mentre ancora devono ancora essere recuperati 36.000 euro.

Ecco il link del video delle persone che sono state viste raccogliere i soldi in autostrada che verranno ricontattate per la restituzione, poiché si tratta a tutti gli effetti di un furto:

https://www.itemfix.com/v?t=3ehcxd&jd=1