Che cosa sono e a che cosa servono gli eaa

Gli eaa sono amminoacidi essenziali, nutrienti che svolgono un ruolo importante per il mantenimento dello stato di salute del nostro organismo. Questi aminoacidi vengono chiamati essenziali in quanto il corpo umano non è in grado di sintetizzarli da solo: per questo motivo è indispensabile assumerli attraverso la dieta, con la digestione delle proteine alimentari e il loro assorbimento. L’apporto di aminoacidi essenziali attraverso l’alimentazione è indispensabile per quello che viene definito equilibrio nutrizionale e riguarda soprattutto i gruppi di popolazione che sono coinvolti da un fabbisogno cresciuto. In particolare, gli eaa sono utili per chi pratica bodybuilding, per le donne che allattano o in gravidanza, per chi fa palestra e per le persone anziane.

Il ruolo degli eaa

Dopo aver visto gli eaa cosa sono, cerchiamo di capire qual è la loro funzione. Tutti gli aminoacidi essenziali sono definiti proteosintetici: vuol dire che rappresentano il substrato senza il quale le proteine non possono essere costruite. Esistono numerose tipologie di proteine, e numerose sono anche le funzioni che esse possono svolgere nell’organismo: dalla coagulazione al trasporto di nutrienti nel sangue. Ma le proteine possono anche avere la funzione di neurotrasmettitore, di enzima, di canale di membrana, e così via. Ricorrere agli integratori con eaa serve a conseguire obiettivi ergogenici sulla prestazione e di ricomposizione corporea.

I risultati

Gli effetti sono variabili a seconda del momento in cui gli eaa aminoacidi vengono assunti, ma in ogni caso l’integrazione specifica è finalizzata all’ottimizzazione della sintesi proteica, con conseguenze positive in termini di incremento della forza, di velocità di recupero muscolare fra un allenamento e quello successivo e di prevenzione del catabolismo. Non solo: grazie agli eaa si può massimizzare l’anabolismo muscolare e si ritarda l’insorgenza della fatica.

Gli eaa e la sintesi proteica

Se è vero che gli aminoacidi essenziali contribuiscono a incrementare la sintesi proteica, è altrettanto vero che qualunque risultato in tal senso è strettamente correlato al contesto. In particolare, si può stimolare la sintesi proteica attraverso l’assunzione a stomaco vuoto di 6 -12 grammi di eaa prima dell’allenamento o al termine dello stesso. Tuttavia, non si deve commettere lo sbaglio di pensare che la sintesi proteica e la crescita muscolare siano la stessa cosa. Inoltre, un effetto perfino superiore si può conseguire anche tramite le proteine whey, cioè le proteine del siero del latte. Infatti, il potere anabolico non è correlato unicamente agli eaa ma è dato anche dagli altri aminoacidi (quelli non essenziali).

La crescita muscolare

Per capire tutto su eaa quando assumerli è bene ricordare che i loro effetti si manifestano unicamente in situazioni di insufficienza nutrizionale. Gli integratori di eaa non sono utili dal punto di vista della crescita muscolare in quanto le molecole in questione si trovano già negli integratori di proteine in polvere oltre che negli alimenti. Ecco perché è necessario prima di tutto seguire un regime alimentare equilibrato, con un contenuto adeguato di peptidi ad alto valore biologico; con una dieta di questo tipo, il supplemento di eaa non è necessario.

La dieta vegana

Per ciò che concerne le proteine vegetali, è vero che il loro valore biologico è più basso, nel complesso, rispetto a quello delle proteine di origine animale. Tuttavia anche i soggetti vegani, nel momento in cui compensano gli amminoacidi limitanti, hanno la possibilità di rinunciare agli integratori di eaa, ricordando comunque che il loro fabbisogno proteico è superiore del 20% rispetto a quello delle persone onnivore. I vegani, per essere certi di assumere tutti gli aminoacidi essenziali che occorrono per soddisfare il loro fabbisogno, non devono far altro che seguire una dieta per quanto possibile variegata, ricorrendo anche a funghi, prodotti fermentati e alghe.

Come si assumono gli eaa: a stomaco vuoto o stomaco pieno?

La sola condizione da rispettare quando si parla di integrazione di aminoacidi essenziali ha a che fare con la necessità di assumerli a stomaco vuoto. Gli eaa hanno un pregio di non poco conto, che è quello di una tollerabilità digestiva molto alta; chi lo desidera, pertanto, può decidere di consumarli anche prima di iniziare l’attività fisica o nel corso dell’allenamento. Anche se assunti a stomaco pieno, comunque, gli aminoacidi essenziali mantengono la propria efficacia.