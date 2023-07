Frosinone, quattro interventi in neurochirurgia in 24 ore: tutti perfettamente riusciti!

Quattro delicati interventi chirurgici effettuati tra la notte di domenica e lunedì pomeriggio dall’equipe vascolare della neurochirurgia della Asl di Frosinone diretta dal Dott. D’Andrea e dalla Dott.ssa La Pira.

Una giornata che ha rappresentato una sorta di stress test per il team, brillantemente superato a dimostrazione dell’ottimo livello qualitativo raggiunto dal reparto dell’ospedale Spaziani di Frosinone.

I quattro pazienti, sui quali si è intervenuti in emergenza, sono stati prontamente assistiti e curati e martedì mattina erano già in reparto a fare colazione seduti a letto.

GLI INTERVENTI

Domenica scorsa l’equipe medica della sezione vascolare è intervenuta operando un paziente che presentava una malformazione artrovenosa molto complessa con una enorme emorragia. Intervento terminato intorno alla mezzanotte.

Nella giornata successiva, quella del lunedì, il team medico del Dott. D’Andrea e della Dott.ssa La Pira, sono intervenuti su altri due pazienti con altrettanti aneurismi cerebrali di cui uno rotto e arrivato in urgenza. La quarta operazione ha riguardato l’asportazione di un tumore cerebrale.

Interventi tutti perfettamente riusciti che hanno restituito la vita a quattro persone.

LE DICHIARAZIONI DEL DOTT. D’ANDREA E DELLA DOTTORESSA LA PIRA

“Quattro interventi di questo tipo di altissima neurochirurgia, sia come complessità tecnica che come necessità di organizzazione, dimostrano come ormai la ASL di Frosinone possa contare su un reparto di chirurgia in grado di affrontare qualsiasi intervento allo stesso livello dei migliori centri italiani”.

Foto di repertorio