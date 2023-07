A San Cesareo arriva il Mc Donald’s e il Mc Drive

In data 30 giugno 2023, il Comune di San Cesareo ha stipulato una Convenzione Urbanistica con cui si è concluso l’iter amministrativo che consente la realizzazione di un Mc Donald’s e Mc Drive a San Cesareo, nei pressi dell’area produttiva dove insistono già altre catene della grande distribuzione, lungo la via Casilina.

A San Cesareo in arrivo Mc Donald’s e Mc Drive: le parole della Sindaca Sabelli

“Il tessuto produttivo di San Cesareo vanterà la più grande catena mondiale del fast food, offrendo una nuova opportunità occupazionale per tutto il territorio. Mc Donald’s è ormai un’azienda molto sensibile all’ambiente ed impegnata nell’economia circolare. Entrando a far parte di “Filiera Italia”, l’associazione che ha l’obiettivo di valorizzare l’industria agroalimentare italiana, ha rafforzato la partnership con i produttori italiani già avviata da anni. Un’altra bella notizia per San Cesareo – ha dichiarato la Sindaca Alessandra Sabelli”.