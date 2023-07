43enne arrestato a Civitavecchia per spaccio e ricettazione

La Polizia di Stato ha arrestato un 43enne a Civitavecchia gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione, detenzione abusiva di armi e munizionamento.

La perquisizione e l’arresto

A seguito di perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo in via Augusta, i poliziotti del III Distretto Fidene-Serpentara, congiuntamente a quelli del Commissariato di Civitavecchia, hanno rinvenuto alcune dosi di cocaina.

Successivamente gli agenti hanno perquisito un box in uso all’uomo dove sono stati scoperti 100 grammi di cocaina, 567 grammi di hashish ed una pistola Beretta 6.35 oltre a 58 colpi di vario calibro.

L’uomo, al termine dell’operazione, è stato associato alla Casa Circondariale di Civitavecchia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.