Autocisterna sequestrata viene donata alla Protezione Civile

La Guardia di Finanza di Roma ha donato alla Protezione Civile una autocisterna sequestrata per contrabbando insieme a del carburante.

Il sequestro

Un’autocisterna e circa 10.000 litri di benzina, sequestrati nel 2022 dai Finanzieri della Comando Provinciale di Roma, sono stati donati alla Protezione Civile della Regione Lazio. Le indagini delle Fiamme Gialle della Compagnia di Nettuno avevano permesso di smascherare un traffico di prodotti energetici di contrabbando da parte di un’organizzazione con base a Nettuno e spettro di azione sul litorale meridionale del Lazio.

La donazione

Il materiale donato sarà destinato dal Corpo Regionale di Intervento Rapido della Protezione Civile per le attività istituzionali, consentendo di potenziare le dotazioni utili per le operazioni di soccorso a beneficio della collettività.

Il Corpo Regionale di Intervento Rapido – struttura operativa dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio – ha ringraziato la Guardia di Finanza per la solidarietà e l’attenzione dimostrate, plaudendo all’operato degli uomini e delle donne delle Fiamme Gialle sul territorio.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla piena sinergia con la Guardia di Finanza, Protezione Civile, Procura

della Repubblica e Tribunale di Velletri.

Foto di repertorio