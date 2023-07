Alle ore 17:00 circa di oggi, 11 luglio 2023, le Squadre VVF 1/A e AS/1 della sede centrale di Via Genova, sono intervenute in Viale Liegi, per la rimozione di un ramo caduto sopra l’ingresso di un condominio.

Roma, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Non ci sono state persone coinvolte. Sono tuttora in corso le operazioni di messa in sicurezza.

Polizia di Roma Capitale sul posto per quanto di loro competenza. Potrebbero seguire eventuali aggiornamenti.