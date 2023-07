Mercato dell’usato e del riuso

Domenica, 09/07/2023, si è svolta presso la piazza Francesco Pais (La Forma) Fr – un’altra tappa significativa

dei Gruppi Locali di Fare Verde.

Capofila, questa volta, il Gruppo di Serrone che ha saputo con dovizia imbastire, oltre ad un particolare

mercatino di oggetti destinati al riciclo, un tavolo di confronto a partire dal singolo cittadino sino alle figure

istituzionali e associazionistiche del territorio.

Un’ora di dibattito per confrontarsi nelle varie realtà del territorio, nelle idee di consolidamento finalizzate

ad un percorso da seguire per sensibilizzare la comunità verso problematiche che spesso tentano a passare

in secondo ordine, o addirittura, inosservate.

Il problema dei rifiuti, come tema principale, è di vario genere e con mille sfaccettature, che, se ben

osservate e ragionate, possono restituire alla stessa comunità una degna salubrità sia fisica che economica.

Un ringraziamento particolare a tutti i partecipanti, tra cui il Primo Cittadino del Comune di Serrone Dott.

Giancarlo Proietto, l’assessore all’Ambiente (Andrea Moscetta), l’assessore alla Pianificazione e Sviluppo

(Enilde Tucci), il presidente della Pro Loco (Tommaso Damizia), i rappresentanti della Croce Rossa e delle

associazioni “Quando il Papa era Rè”, “Natale a Serrone” , “ Serrone Vola” e “ Complesso Bandistico Monte

Scalambra”, il Consigliere Nazionale Fare Verde Dott. Marco Belli, gli associati di Fare Verde Fiuggi, Monte

San Giovanni Campano e Frosinone, e naturalmente, al Presidente del Gruppo Fare Verde Serrone.

Fare Verde non si indebolisce neanche di fronte alle temperature elevate ed ha tutto l’entusiasmo per

continuare a scrivere nuove pagine a testimonianza del grande Patrimonio Comune che è parte essenziale

di ognuno di noi, e per questo, a maggior ragione, ha tutto i diritti e i doveri di essere Tutelato in ogni sua

forma.