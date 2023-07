Roma, tre arresti per rapina aggravata e lesioni a pubblico ufficiale

Continua quotidianamente l’impegno della Polizia di Stato nell’attività di prevenzione e repressione volta al contrasto dei reati predatori che, data la loro pervasività, incidono particolarmente sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini: 3 gli arresti in flagranza per rapina aggravata e lesioni.

Gli arresti

I poliziotti del commissariato Appio Nuovo hanno arrestato per rapina aggravata, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale un 24enne italiano che, entrato in un bar di via Crivellucci, ha rapinato gli astanti del bar ed è stato sorpreso dagli agenti con ancora in mano la borsa di una donna, sottratta minacciando la stessa con un ombrello all’altezza del torace. Fermato dagli agenti li ha spintonati per poi darsi alla fuga in via Arrigo Davila dove è stato bloccato e arrestato. Uno dei poliziotti intervenuti ha subito una lesione con 25 giorni di prognosi. L’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora.

Invece, i poliziotti del commissariato San Paolo hanno arrestato per tentata rapina aggravata e danneggiamento aggravato ai beni dello stato un cittadino di origini nordafricane di 33anni con cittadinanza italiana, senza fissa dimora. L’uomo è stato fermato dopo aver tentato di perpetrare una rapina ai danni di una farmacia in via Portuense, armato di pistola, poi rivelatasi replica fac-simile priva di tappo rosso.

L’uomo, inoltre, mentre veniva trasportato presso gli uffici di Polizia ha infranto il cristallo del finestrino posteriore. L’arresto è stato convalidato.

Infine, gli agenti del commissariato Trastevere nel corso di un servizio di controllo del territorio ” Maximod” hanno arrestato per rapina un uomo di 24 anni. L’uomo, insieme ad un altro ragazzo minorenne che è stato denunciato a sua volta per rapina, ha aggredito e rapinato della collanina una cittadina albanese, trasportata al Fatebenefratelli e refertata con 4 giorni di prognosi.

Ad ogni modo gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Foto di repertorio