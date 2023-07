“Boatjumping”, tuffarsi da un motoscafo in corsa: la nuova folle sfida di TikTok

Si chiama “boatjumping” l’ultimo trend letale reso popolare da TikTok e che avrebbe già ucciso quattro persone. La sfida consiste fondamentalmente nel lanciarsi dalla poppa delle barche o motoscafi ad alta velocità, esponendosi ad un elevatissimo rischio di rompersi il collo. Gli esperti spiegano infatti che l’impatto con l’acqua equivale a una caduta su una superficie di cemento.

Tuffarsi da un motoscafo in corsa: la nuova folle challenge di TikTok

E, se si è fortunati abbastanza da non morire sul colpo, si rischia di rimanere paralizzati per la vita. Secondo gli esperti, questa pratica non è una novità assoluta, ma recentemente si è verificata un’impennata di casi dovuta presumibilmente proprio all’influenza dei social media. Dopotutto basta cercare “#boatjumping” su TikTok e si viene letteralmente invasi da un flusso di temerari che si espongono al rischio di morte istantanea per qualche visualizzazione o like in più.

Negli ultimi sei mesi, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, abbiamo avuto quattro morti facilmente evitabili. Stavano facendo una sfida TikTok. La prima vittima è morta a febbraio dopo essersi tuffata nel fiume Coosa neli Stati Uniti mentre la moglie e i figli assistevano inermi dall’interno della barca.

Altre tre persone hanno ignorato gli avvertimenti dei soccorritori e hanno fatto la stessa fine nelle settimane successive. Lo “Sportello dei Diritti” perciò raccomanda i diportisti a stare attenti e a bordo delle proprie imbarcazioni quando sono in movimento.

TikTok, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è una piattaforma di condivisione di video su cui gli utenti possono guardare, creare e condividere video realizzati con i propri smartphone. Questa app è una grande fonte di intrattenimento e creatività per chi la usa, ma in molti genitori, sono comprensibilmente preoccupati dalle implicazioni a livello di sicurezza per tutti.