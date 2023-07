Tragico scontro ai Pratoni del Vivaro: morto giovane di Valmontone

Dramma in zona Pratoni nel Vivaro. Perde la vita un giovane ragazzo di Valmontone.

Scontro auto-moto ai Pratoni del Vivaro: morto un 30enne

Nella giornata di oggi, 9 luglio 2023, lungo la via dei Pratoni del Vivaro, zona Rocca di Papa, c’è stato un brutto incidente. Secondo quanto riportato da Frosinone Today, una moto si sarebbe scontrata frontalmente contro un’auto. L’impatto è stato molto forte tanto che per il giovane di 30 anni, di Valmontone, non c’è stato nulla da fare.

Presenti sul posto i soccorritori del 118 e le Forze dell’Ordine.

Le parole del Sindaco di Valmontone, Veronica Bernabei

Una tragica notizia ha funestato questa domenica estiva. La manovra sbagliata di un auto, ai pratoni del Vivaro, ha provocato la morte di un giovane valmontonese che viaggiava in moto, la sua grande passione. Un ragazzo pieno di vita che aveva tantissimi amici e tante persone che gli volevano bene. Mi associo al dolore della famiglia, a cui va il mio pensiero e tutto il mio affetto in questo momento così duro e difficile