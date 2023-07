“Il tuo pacco è in consegna. Ma l’indirizzo risulta errato”: attenzione, è una truffa!

“Il tuo pacco è in consegna. Ma l’indirizzo risulta errato”. Attenzione a questi sms, che stanno arrivando a diversi utenti: sono delle truffe! L’avvertimento arriva proprio dalla Polizia Postale, che sulla propria pagina Facebook invita a non cliccare su alcun link e a non fornire mai i dati personali.

Pacco in consegna ma indirizzo errato: attenzione alla truffa via sms!

“UPS:Il tuo pacco è in attesa di consegna, Ma l’indirizzo risulta errato”: comincia così il messaggio che sta arrivando a tantissimi utenti. Se non vuoi essere truffato, non cliccare sui link allegati ai messaggi. Ma soprattutto non inserire mai i tuoi dati. Se invece vuoi fare una cosa saggia, cestinalo e non dargli seguito.

Questo il post Facebook condiviso dalla Polizia Postale: prestate attenzione, sempre!

