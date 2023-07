Nel rispetto dei diritti dell’indagato, da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, i Carabinieri della Stazione di Rignano Flaminio comunicano che hanno arrestato un 58enne, gravemente indiziato del reato di detenzione illegale di armi da guerra e ricettazione. Ieri pomeriggio, i militari durante un servizio coordinato, in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma, svolto al fine di contenere il fenomeno criminale dell’esercizio abusivo della professione, hanno arrestato per detenzione illegale di armi da guerra e ricettazione un 58enne originario del posto.

Nel corso del controllo, effettuato all’interno dell’officina di proprietà dell’uomo, è stato rinvenuto un motoveicolo, oggetto di furto dal 2016. Estese le operazioni di perquisizione all’abitazione, i militari hanno rinvenuto, all’interno di una cassaforte, un fucile e vario munizionamento da guerra.

L’arrestato è stato posto ai domiciliari su ordine dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli, innanzi a cui dovrà comparire per rispondere dell’accusa di detenzione illegale di armi da guerra e ricettazione.