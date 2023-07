Collatina-Tor Sapienza, apre un nuovo centro logistico: si cercano magazzinieri

Nuovo centro logistico di prossima apertura a Roma (la sede operativa si trova in zona Collatina/Tor Sapienza) ha affidato all’agenzia per il lavoro QuoJobis la ricerca di 15 magazzinieri per ricezione, catalogazione, controllo, etichettatura, imballaggio, smistamento, stoccaggio e preparazione merci alla spedizione.

L’offerta di lavoro nel dettaglio

15 MAGAZZINIERI FULL TIME

Orario di lavoro: 40 ore settimanali suddivise in 6 giorni su 7, compresa la domenica, con un giorno di riposo durante la settimana.

Orario di apertura del magazzino: 24 ore, con chiusura dalle 18:00 alle 22:00.

Turni: I turni giornalieri sono di 6,40 ore, senza orari spezzati, e possono includere anche turni notturni (a rotazione).

Requisiti:

Minima esperienza nel ruolo di magazziniere o settore affine;

Serietà e puntualità;

Affidabilità;

Disponibilità immediata;

Disponibilità a lavorare su turni, inclusi turni notturni e domenicali.

LUOGO DI LAVORO: Roma, zona Collatina/Tor Sapienza

Offriamo:

Contratto di somministrazione iniziale con successi proroghe e possibilità di stabilizzazione.

Le offerte sono rivolte a candidati ambosessi (L.903/77). Si invitano i candidati a leggere la nostra privacy policy (Regolamento UE n. 2016/679) sul sito www.quojobis.it

Come inviare il Cv