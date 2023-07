Auto finisce in piscina: il video è virale

Martedì pomeriggio un buon samaritano ha salvato una donna dal suo veicolo che stava affondando dopo che era finita nella piscina già piena d’acqua. Illesa la donna che si trovava a bordo della vettura.

Illesa la donna che era alla guida grazie al tempestivo intervento di un residente di un complesso di appartamenti di Fort Lauderdale, in Florida

L’auto è finita nel giardino di un complesso residenziale a Fort Lauderdale, in Florida dopo che la conducente ha sfondato una staccionata in legno e superato un gradino che cingeva la piscina. Sonia Valentin, che vive nel complesso di appartamenti, ha detto che quando è uscita ha trovato la sua vicina ancora al posto di guida all’interno dell’auto che affondava.

“Ho sentito un forte schianto e ho detto: ‘Che diamine è stato?'”, ha detto. “Siamo usciti (e) abbiamo visto un vicino in primo luogo aiutarla.” TJ Yarborough ha alla stampa locale di essere intervenuto per aiutare a salvare la giovane donna. “L’acqua stava salendo e (io) non riuscivo ad aprire la porta, ma la finestra — l’impianto elettrico funziona ancora così i finestrini si sono abbassati e le ho detto: ‘È ora di andare.’ L’ho tirata fuori dall’auto, ma sta bene ed è al sicuro”, ha detto.

Le autorità hanno dichiarato che non ci sono stati feriti gravi in ​​seguito all’incidente e ora la polizia sta indagando sulla causa dell’incidente. A quanto è dato saper al momento a causare l’incidente è stato quando la donna ha confuso freno e acceleratore!. I vicini, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, hanno riferito che molti bambini di solito nuotano in piscina, ma per fortuna in quel momento non vi era nessuno.

Ecco il link del video divenuto virale che mostra l’auto immersa in una piscina e poi tirata fuori da una gru:

https://www.itemfix.com/v?t=armxlh