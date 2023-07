Tragedia a Roma: uomo travolto ed uccisa da un treno

Dramma a Roma. Nella giornata di ieri una persona è stata investita in prossimità della Stazione Prenestina.

Uomo investito ed ucciso da un treno a Roma

Il fattaccio è avvenuto nella serata di ieri, 6 luglio 2023, nella zona della stazione Prenestina di Roma. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano “Il Corriere della Città”, un uomo è stato investito da un treno.

Sul posto sono sopraggiunte le volanti e i sanitari del 118 ma, purtroppo, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Le Forze dell’Ordine hanno aperto un’indagine per risalire alla dinamica della tragedia. Non si escluderebbe nessuna pista.