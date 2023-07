Acqua e Sapone assume a Roma e provincia: i dettagli

Acqua & Sapone, noto marchio della GDO specializzato in prodotti per l’igiene della casa e della persona, ricerca con urgenza addetti vendita da impiegare nei negozi di Roma (i locali interessati sono quelli in largo Magna Grecia 13, piazza dei Tribuni 40 (zona Tuscolana), piazza Ilia Peikov (zona Osteria del Curato), via Appia Nuova 396-398, via Bernardino Alimena 108 (zona Romanina), via Casoria 20, via Cave di Pietralata 43 (zona Tiburtina), via del Fosso del Torrino 19 (zona Eur), via della Massimilla 21, via di Trigoria 167, via Giovanni Botero 19, via Quintilio Varo 130 (zona Cinecittà), via Prenestina 1.410, via Vincenzo Brunacci 45) e provincia (Acilia, Fiumicino, Ostia, Spinaceto).

LA POSIZIONE LAVORATIVA

Gli Addetti alle Vendite sono figure a tutto tondo che svolgono mansioni di diverso tipo: dal controllo e ricezione degli ordini in magazzino all’allestimento dei prodotti fino al supporto alla clientela in tutte le fasi di vendita, dallo scaffale alla cassa. L’obiettivo è garantire un servizio di qualità alla clientela in tutti i settori.

I PUNTI VENDITA

Roma Tuscolana – Tiburtina – Prenestina – Appia – Botero – Cinecittà – Osteria – Casoria – Magna Grecia – Alimena – Ostia – Acilia – Torrino (Eur) – Spinaceto – Trigoria – Via Brunacci – Via Portuense – Via Massimilla

REQUISITI

energia e proattività

flessibilità e dinamicità

capacità di problem solving

predisposizione al contatto con il pubblico

disponibilità al lavoro da luglio 2023

Il contratto offerto è generalmente a tempo determinato. Per maggiori dettagli e invio candidature clicca qui.