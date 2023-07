Ieri pomeriggio, 5 luglio 2023, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) di Roma hanno eseguito un controllo presso l’Ecocentro di Castelnuovo di Porto; il servizio, che ha interessato sia la documentazione presente, sia la struttura stessa, ha portato al sequestro dell’intero centro di raccolta, per deposito incontrollato di rifiuti pericolosi.

L’intervento dei Carabinieri

Dal controllo dei registri di carico e scarico dei rifiuti sono invece emerse irregolarità di natura amministrativa, riscontrate dai Carabinieri nel corso del controllo documentale e sanzionate.

Si comunica infine, nel rispetto dei diritti degli indagati, (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che si è proceduto al deferimento in stato di libertà di due persone, ritenute responsabili di violazioni di rilevanza penale della normativa in materia di gestione dei rifiuti.