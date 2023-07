Concerto Guns N'Roses 8 luglio, modifiche alla viabilità di Roma

In occasione del concerto dei Guns N’Roses al Circo Massimo, il trasporto pubblico sarà riprogrammato.

Rete Metropolitana

Sabato 8 luglio, la stazione Circo Massimo della linea B della metropolitana, su disposizione delle forze dell’ordine, chiuderà alle ore 21.00. Potranno essere utilizzate le stazioni Colosseo e Piramide.

Dalle ore 00.30 di giovedì 6 e sino a domenica 9 luglio, chiusa al traffico veicolare via dei Cerchi.

Dalle ore 20.00 di venerdì 7 fino a cessate esigenze di domenica 9 luglio, chiuse al traffico veicolare via del Circo Massimo, piazzale Ugo la Malfa, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole, lungotevere Aventino tratto e verso compreso tra piazza dell’ Emporio e via Santa Maria in Cosmedin, via Santa Maria in Cosmedin tratto e verso compreso tra lungotevere Aventino e via della Graca.

Dalle ore 18.00 di sabato 8 luglio a cessate esigenze, chiuse al traffico veicolare via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Luigi Petroselli, via del Teatro di Marcello.

Linee deviate su percorsi alternativi

C3-3-8 (solo corse da e per Porta Maggiore) 30-44-75-81-83 -85-87 -118-160-170 -628-715-716-781-L07-L70

Servizio notturno

n716- nMC-nME

I dettagli

Linea 3 – dalle ore 18.00 a fine servizio di sabato 8

Direzione stazione Trastevere: da viale dello Scalo San Lorenzo, piazza di Porta Maggiore, via Eleniana, piazza Santa Croce in Gerusalemme, via Nola, via La Spezia, via Magna Grecia, via Britannia, via Acaia, via Cilicia, piazza Porta San Paolo, via Marmorata, lungotevere Aventino/Pierleoni, Ponte Garibaldi, viale Trastevere, normale di linea.

Direzione piazza Thorvaldsen: da viale Trastevere, via Induno, lungotevere Anguillara/Ripa, Ponte Sublicio, via Marmorata, piazza Porta San Paolo, viale Marco Polo, via Cilicia, via Acaia, via Brittania, via Magna Grecia, via Faleria, via Appia Nuova, piazzale Appio, via Carlo Felice, piazza Santa Croce in Gerusalemme, piazzale Labicano, viale dello Scalo San Lorenzo, via Rossini, piazza Thorvaldsen (capolinea).

Linea 8 bus (solo corse da e per Porta Maggiore) – dalle ore 18.00 a fine servizio di sabato 8

Da Porta Maggiore per Casaletto: da piazza Santa Croce in Gerusalemme, via Nola, via La Spezia, via Magna Grecia, via Britannia, via Acaia, via Cilicia, piazza Porta San Paolo, via Marmorata, lungotevere Aventino/dei Pierleoni, Ponte Garibaldi, viale Trastevere, normale di linea.

Da Casaletto: da piazza Porta San Paolo, viale Marco Polo, via Cilicia, via Acaia, via Britannia, via Magna Grecia, via Faleria, via Appia Nuova, piazzale appio, via Carlo Felice, piazza Santa Croce in Gerusalemme, piazzale Labicano, piazza di Porta Maggiore.

Linea 30 – dalle ore 20.00 di venerdì 7 a fine servizio di sabato 8

Direzione piazzale Clodio: da lungotevere Aventino, lungotevere dei Pierleoni, via del Foro Olitorio, via del Teatro di Marcello, normale di linea.

Dalle ore 18 a fine servizio di sabato 8 – direzione stazione Laurentina: da via del Teatro di Marcello, via del Foro Olitorio, piazza di Monte Savello, lungotevere Cenci/Vallati/Tebaldi, Ponte Mazzini, lungotevere Farnesina/Sanzio/Anguillara/Alberteschi/Ripa, Ponte Sublicio, via Marmorata, normale di linea.

Linea 44 – dalle ore 20.00 di venerdì 7 a fine servizio di sabato 8

Direzione via del Teatro di Marcello: da piazza dell’Emporio, lungotevere Aventino/dei Pierleoni, via del Foro Olitorio, via del Teatro di Marcello.

Dalle ore 18 a fine servizio di sabato 8 – direzione via Montalcini: da via del Teatro di Marcello, via del Foro Olitorio, piazza di Monte Savello, lungotevere Cenci, Ponte Garibaldi, viale Trastevere, normale di linea.

Linea 75 – dalle ore 18.00 a fine servizio di sabato 8

Direzione via Poerio: da via dei Fori Imperiali, prosegue per via Labicana, via Merulana, piazza San Giovanni in Laterano, via dell’Amba Aradam, via Druso, viale delle Terme di Caracalla, via di Porta Ardeatina, via Guerrieri, viale Giotto, piazzale Porta San Paolo, normale di linea.

Direzione piazza Indipendenza: da Ponte Sublicio, lungotevere Aventino/dei Pierleoni, via del Foro Olitorio, via del Teatro di Marcello, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, via Cavour, normale di linea.

Linea 81 – dalle ore 20.00 di venerdì 7 a fine servizio di sabato 8

Direzione piazza Risorgimento: da via Claudia, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Plebiscito, normale di linea.

Partenze delle ore 24.00 di sabato 8 – direzione piazza Risorgimento: da piazza san Giovanni in Laterano, proseguono per via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, via Cavour, via Panisperna, via Milano, via nazionale, piazza Venezia, normale di linea

Direzione via Roberto Malatesta: da piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Labicana, via Merulana, via di San Giovanni in Laterano, piazza San Giovanni in Laterano, normale di linea.

Partenze delle ore 24.00 di sabato 8 direzione via Roberto Malatesta: da piazza Venezia, via Cesare Battisti, via Nazionale, via Agostino Depretis, via Liberiana, via Merulana, piazza San Giovanni in Laterano, normale di linea.

Linea 83 – dalle ore 20.00 di venerdì 7 a fine servizio di sabato 8

Dalle ore 18 a fine servizio di sabato 8 – direzione piazzale dei Partigiani: da via del Teatro di Marcello, via del Foro Olitorio, piazza di Monte Savello, lungotevere Cenci/Vallati/Tebaldi, Ponte Mazzini, lungotevere Farnesina/Sanzio/Anguillara/Alberteschi/Ripa, Ponte Sublicio, via Marmorata, normale di linea.

Direzione largo Valsabbia: da lungotevere Aventino/dei Pierleoni, via del Foro Olitorio, via del Teatro di Marcello, normale di linea.

Linea 85 – da inizio servizio a cessate esigenze di domenica 9

Direzione stazione Termini: da via San Gregorio altezza via dei Cerchi, Porta Capena, via del Circo Massimo, via della Greca, via Luigi Petroselli, normale di linea.

Direzione Arco di Travertino: normale di linea.

Linea 87 – da inizio servizio a cessate esigenze di domenica 9

Direzione Giulio Cesare/Lepanto (MA): da via San Gregorio altezza via dei Cerchi, Porta Capena, via del Circo Massimo, via della Greca, via Luigi Petroselli, normale di linea.

Direzione largo Colli Albani: normale di linea.

Linea 118 – dalle ore 20.00 di venerdì 7 fino alle ore 18.00 di sabato 8

Proveniente da Appia/ Villa dei Quintili: da piazza di Porta Capena, viale Aventino, via Marmorata, lungotevere Aventino, via Foro Olitorio, via del Teatro di Marcello, normale di linea.

dalle ore 18.00 a fine servizio di sabato 8 Proveniente da Appia/ Villa dei Quintili: da viale delle Terme di Caracalla, piazzale Numa Pompilio, via di Porta San Sebastiano, normale di linea.

Linea 160 – dalle ore 20.00 di venerdì 7 fino alle ore 18.00 di sabato 8

Direzione piazzale Caduti della Montagnola: da piazza Bocca della Verità, via di Santa Maria in Cosmedin, piazza dell’Emporio, via Marmorata, piazza Porta San Paolo, viale Aventino, piazza di Porta Capena, normale di linea.

Direzione viale Washington: da via Guerrieri, viale Giotto, piazzale Porta San Paolo, via Marmorata, piazzale dell’ Emporio, lungotevere Aventino/dei Pierleoni, via Foro Olitorio, via del Teatro di Marcello, normale di linea.

dalle ore 18.00 a fine servizio di sabato 8 Direzione piazzale Caduti della Montagnola: da piazza Venezia per via dei Fori Imperiali, piazzale del Colosseo, via Labicana, via Merulana, piazza San Giovanni in Laterano, via dell’Amba Aradam, via Druso, viale delle Terme di Caracalla, via Cristoforo Colombo, normale di linea.

Direzione viale Washington: da via Guerrieri, viale Giotto, piazzale Porta San Paolo, via Marmorata, piazzale dell’Emporio, lungotevere Aventino/dei Pierleoni, via del Foro Olitorio, via del Teatro di Marcello, normale di linea.

Linea 170 – dalle ore 20.00 di venerdì 7 a fine servizio di sabato 8

Dalle ore 18 a fine servizio di sabato 8 – direzione piazzale dell’Agricoltura: da via del Teatro di Marcello, via del Foro Olitorio, piazza di Monte Savello, lungotevere Cenci/Vallati/Tebaldi, Ponte Mazzini, lungotevere Farnesina/Sanzio/Anguillara/Alberteschi/Ripa, Ponte Sublicio, via Marmorata, normale di linea.

Direzione stazione Termini: da lungotevere Aventino/dei Pierleoni, via del Foro Olitorio, via del Teatro di Marcello, normale di linea.

Linea 628 – Da inizio servizio di giovedì 6 fino alle ore 20.00 di venerdì 7

Direzione viale Giuseppe Volpi: da piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via della Greca, piazza Bocca della Verità, normale di linea.

Direzione via Cesare Baronio: normale di linea.

dalle ore 20.00 di venerdì 7 fino alle ore 18.00 di sabato 8

Direzione viale Giuseppe Volpi: da piazza di Porta Capena, viale Aventino, via Marmorata, lungotevere Aventino/dei Pierleoni, via Foro Olitorio, via del Teatro di Marcello, normale di linea.

Direzione via Cesare Baronio: da piazza Bocca della Verità, via di Santa Maria in Cosmedin, piazza dell’Emporio, via Marmorata, piazza Porta San Paolo, viale Aventino, piazza di Porta Capena, normale di linea.

Direzione viale Giuseppe Volpi (dalle ore 18.00 a fine servizio di sabato 8): da piazzale Metronio, via dell’Amba Aradam, piazza San Giovanni in Laterano, via Merulana, via Labicana, piazzale del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, normale di linea.

Direzione via Cesare Baronio: da piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Labicana, via Merulana, piazza San Giovanni in Laterano, piazza di Porta San Giovanni, via Magna Grecia, piazza Tuscolo, via Gallia, piazzale Metronio, via Pannonia, normale di linea.

Linea 715 – dalle ore 20.00 di venerdì 7 fino a cessate esigenze di sabato 8

Direzione via del Teatro di Marcello: da piazza Albania, via della Piramide Cestia, piazza Porta San Paolo, via Marmorata, lungotevere Aventino/dei Pierleoni, via del Foro Olitorio, via del Teatro di Marcello, normale di linea.

Direzione via Tiberio Imperatore: da piazza Bocca della Verità, via di Santa Maria in Cosmedin, piazza dell’Emporio, via Marmorata, piazza Porta San Paolo, normale di linea.

Dalle ore 18 a fine servizio di sabato 8 – direzione via Tiberio Imperatore: da via del Teatro di Marcello, via del Foro Olitorio, piazza di Monte Savello, lungotevere Cenci/Vallati/Tebaldi, Ponte Mazzini, lungotevere Farnesina/Sanzio/Anguillara/Alberteschi/Ripa, Ponte Sublicio, via Marmorata, piazza Porta San Paolo, normale di linea.

Linea 716 – dalle ore 20.00 di venerdì 7 fino a cessate esigenze di sabato 8

Direzione via del Teatro di Marcello: da lungotevere Aventino/dei Pierleoni, via del Foro Olitorio, via del Teatro di Marcello, normale di linea.

Dalle ore 18 a fine servizio di sabato 8 – direzione viale Aldo Ballarin: da via del Teatro di Marcello, via del Foro Olitorio, piazza di Monte Savello, lungotevere Cenci/Vallati/Tebaldi, Ponte Mazzini, lungotevere Farnesina/Sanzio/Anguillara/Alberteschi/Ripa, Ponte Sublicio, via Marmorata, normale di linea.

Linea 781 – dalle ore 20.00 di venerdì 7 fino a cessate esigenze di sabato 8

Direzione piazza Venezia: da lungotevere Aventino/dei Pierleoni, via del Foro Olitorio, via del Teatro di Marcello, normale di linea.

Dalle ore 18 a fine servizio di sabato 8 -direzione Magliana/Scarperia: da via del Teatro di Marcello, via del Foro Olitorio, piazza di Monte Savello, lungotevere Cenci/Vallati/Tebaldi, Ponte Mazzini, lungotevere Farnesina/Sanzio/Anguillara/Alberteschi/Ripa, Ponte Sublicio, via Marmorata, via Giovanni Branca, normale di linea.

Linea C3 – da inizio servizio a fine servizio di sabato 8

Direzione cimitero Flaminio: da via di San Gregorio, viale Aventino, via Marmorata, lungotevere Aventino/dei Pierleoni, via Foro Olitorio, via del Teatro di Marcello, normale di linea.

Direzione stazione Tiburtina: da piazza Bocca della Verità, via di Santa Maria in Cosmedin, piazza dell’Emporio, via Marmorata, piazza Porta San Paolo, viale Aventino, via San Gregorio, via Celio Vibenna, via Claudia, via Navicella, via dell’Amba Aradam, piazza San Giovanni in Laterano, via Merulana, normale di linea.

Partenze delle ore 17.59 e 18.42 direzione stazione Tiburtina: da piazza Venezia, via Cesare Battisti, via IV Novembre, via Nazionale, via Agostino Depretis, piazza dell’Esquilino, via Gioberti, normale di line.

Collegamento L07 – Dalle ore 20.00 di venerdì 7 alle ore 18.00 di sabato 8

Proveniente dalla rimessa Tor Pagnotta: da piazza di Porta Capena, viale Aventino, via Marmorata, lungotevere Aventino/dei Pierleoni, via Foro Olitorio, via del Teatro di Marcello, normale di linea.

Dalle ore 18 a fine servizio di sabato 8 – proveniente dalla rimessa Tor Pagnotta: da via Cristoforo Colombo, viale delle Terme di Caracalla, via di Porta Ardeatina, via Guerrieri, viale Giotto, piazzale di Porta San Paolo, via Marmorata, lungotevere Aventino/dei Pierleoni, via Foro Olitorio, via del Teatro di Marcello, normale di linea

Collegamento L70 – Fino alle ore 18.00 di sabato 8

Proveniente da piazza Venezia: da piazza Bocca della Verità, via di Santa Maria in Cosmedin, piazza dell’Emporio, via Marmorata, piazza di Porta San Paolo, viale Aventino, normale di linea.

Dalle ore 18 a fine servizio di sabato 8- proveniente da piazza Venezia: da via del Teatro di Marcello, via del Foro Olitorio, piazza di Monte Savello, lungotevere Cenci/Vallati/Tebaldi, Ponte Mazzini, lungotevere Farnesina/Sanzio/Anguillara/Alberteschi/Ripa, Ponte Sublicio, via Marmorata, piazza di Porta San Paolo, viale Marco Polo, via Cristoforo Colombo, normale di linea.

Linea n716 – da inizio di sabato 8 a cessate esigenze di domenica 9

Direzione stazione Laurentina: normale di linea.

Direzione stazione Termini: da lungotevere Aventino/dei Pierleoni, via del Foro Olitorio, via del Teatro di Marcello, normale di linea.

Linea nMC – da inizio a fine servizio di sabato 8

Direzione piazza Venezia: da via di San Gregorio, viale Aventino, via Marmorata, piazzale dell’Emporio, lungotevere Aventino/dei Pierleoni, via del Foro Olitorio, via del Teatro di Marcello, normale di linea.

Direzione stazione Pantano: da piazza Bocca della Verità, via Santa Maria in Cosmedin, piazzale dell’Emporio, via Marmorata, piazza Porta San Paolo, viale Aventino, normale di linea.

da inizio servizio a cessate esigenze di domenica 9

Direzione piazza Venezia: da via dell’Amba Aradam, via Druso, via di Porta Ardeatina, via Guerrieri, viale Giotto, piazzale Porta San Paolo, via Marmorata, piazzale dell’Emporio, lungotevere Aventino/dei Pierleoni, via del Foro Olitorio, via del Teatro di Marcello, normale di linea.

Direzione stazione Pantano: da via Cesare Battisti, via IV Novembre, largo Magnanapoli, via Nazionale, via Agostino Depretis, piazza dell’Esquilino, via Merulana, piazza di San Giovanni in Laterano, normale di linea.

Linea nME

Direzione piazza Venezia: da lungotevere Aventino/ dei Pierleoni, via del Foro Olitorio, via del Teatro di Marcello, normale di linea.

Direzione piazzale stazione del Lido: normale di linea.

Foto di repertorio