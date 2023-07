Torvaianica, altra tragedia in mare: muore davanti al figlio

Altra tragedia in mare. Questa volta il tutto è avvenuto a Campo Ascolano. Un uomo si è sentito male ed è morto.

Muore in mare: tragedia a Torvaianica

L’uomo è morto mentre faceva il bagno, davanti agli occhi del figlio di dieci anni. I drammatici fatti si sono verificati lunedì scorso 3 luglio in località Campo Ascolano, sul lungomare. Stando a quanto riportato da Fanpage, l’uomo sarebbe entrato in acqua per aiutare il figlio a raggiungere la riva quando, ad un tratto, si sarebbe sentito male.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118 e della Guardia Costiera.