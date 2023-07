Choc a Paliano, morta una donna di 43 anni

Giornata di lutto a Paliano dove, nella giornata di ieri, è venuta impressivamente a mancare una donna di 43 anni.

Morta una donna a Paliano

Secondo quanto riportato da Ciociaria Oggi, la donna avrebbe accusato un malore proprio vicino il palazzo comunale di Paliano. Nonostante l’intervento tempestivo del 118, purtroppo, per la 43enne non c’è stato nulla da fare.

Sgomento in città dove la signora era particolarmente conosciuta. Sui social sono state tantissime le persone che hanno voluto esprimere un proprio pensiero, tra questi anche Domenico Alfieri, primo cittadino che ha scritto un post: “La vita spesso è assurda e incomprensibile. Quando accadono alcuni episodi non so se è più grande lo sconforto o la rabbia. Oggi è un giorno tristissimo e di immenso dolore che non dimenticherò mai