La Procura di Roma provvederà ad affidare una consulenza tecnica sullo scheletro rinveuto qualche giorno fa in un parco in zona Casal Bertone/Pigneto, a Roma.

Scheletro di donna rinvenuto a Roma: potrebbe essere la 28enne Andreea, scomparsa nel 2022? Indagini in corso

Stando a quanto riportato dall’Ansa, la Procura di Roma affiderà una maxi consulenza tecnica per risalire all’identità dello scheletro di donna, di circa 30 anni, rinvenuto in un parco della periferia capitolina. Le indagini aiuteranno anche a chiarire la dinamica e la data del decesso.

Contestualmente, verranno svolte verifiche anche dai carabinieri del Ris e si cercheranno indizi nella banca dati delle persone scomparse a partire dal 2020. Secondo una primissima ricostruzione, infatti, lo scheletro sarebbe stato in quel luogo per circa un anno.

Sempre stando a quanto riferito dall’Ansa, i pm di Ancona hanno annunciato di voler contattare i colleghi capitolini per verificare se i resti rinvenuti potrebbero appartenere ad Andreea Rabciuc, la 28enne scomparsa nel marzo del 2022 dalle campagne di Montecarotto, dopo una lite con il fidanzato.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulle indagini.

Foto di repertorio