Sciopero mezzi a Roma il prossimo 7 luglio 2023: a rischio i trasporti

Il prossimo 7 luglio 2023, a Roma si prospetta una giornata nera per i trasporti. Difatti, le sigle sindacali FAISA CONFAIL hanno proclamato uno sciopero che riguarderà l’intera rete Atac e quella Tpl dalle 8 e 30 e dalle 17 alle 20.

La nota CONF.A.I.L. – F.A.I.S.A.

La scrivente OS, in data 22/02/2023 prot. 102/23/NZ ha attivato la prima fase di procedura di raffreddamento, come da normativa, ed ha esperito con esito negativo la procedura in data 24

febbraio 2023. In data 28/03/2023 prot. 166/23/NZ ha attivato procedura di conciliazione esperita in data 3 aprile 2023 con esito negativo.

Le procedure sono state attivate perrivendicare la mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario,

l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro delle donne e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione.

In data 2 maggio 2023 ha proclamato una prima azione di sciopero di 4 ore per tutti i lavoratori delle aziende a cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (mobilità TPL). Non avendo ad oggi ricevuto alcun cambiamento in merito alle tematiche che hanno portato alla vertenza e in considerazione della continua ed esponenziale perdita del potere di acquisto

delle lavoratrici e dei lavoratori con la presente si proclama la seconda azione di sciopero di ventiquattro ore per il giorno 7 luglio 2023 dei lavoratori dipendenti delle aziende di T.P.L. (CCNL

Autoferrotranvieri e Internavigatori) ai sensi e nel rispetto della legge 146/90 e sue successive modificazioni 83/2000).

Lo sciopero si svolgerà, nel pieno rispetto della legge, dei regolamenti e degli accordi, nazionali e locali in materia. Le strutture territoriali comunicheranno le modalità di adesione a livello locale.