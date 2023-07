Apre un nuovo McDonald’s in provincia di Roma: come inviare il Cv

Come viene riportato da Circuito Lavoro, sono in arrivo numerose assunzioni per un fast food McDonald’s di prossima apertura a Fiano Romano, in provincia di Roma. 50 sono le risorse ricercate dalla nota catena americana, presente a livello mondiale e in Italia attiva già con 670 locali. L’azienda entro il 2023 recluterà inoltre altro personale in tutto il territorio nazionale, arrivando a ingaggiare 5000 nuovi dipendenti.

Di seguito tutto quello che c’è da sapere per partecipare alle selezioni McDonald’s a Fiano Romano.

Profili e requisiti

Le assunzioni McDonald’s a Fiano Romano riguardano in particolare addetti alla ristorazione – crew.

I requisiti fondamentali per partecipare alla selezione sono:

ottime doti relazionali;

diploma di scuola media superiore;

orientamento al lavoro di squadra;

flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

La selezione

La selezione dei nuovi addetti alla ristorazione avverrà mediante il McDonald’s Job Tour, ovvero il programma di recruiting day in varie città italiane, organizzati dove è prevista una nuova apertura del fast food ai fini dell’ingaggio di nuovo personale.

Come candidarsi

Gli interessati alle assunzioni McDonald’s a Fiano Romano possono partecipare alla selezione accedendo all’apposita pagina dedicata alla posizione aperta sul sito dell’azienda. Basterà infatti inviare la candidatura, entro martedì 11 luglio 2023, compilando il modulo online e allegando foto e curriculum vitae.