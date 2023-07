Cadono da una ruota panoramica: morta una donna. Due in gravi condizioni

In un tragico incidente alle Fiji, una donna Komal Kumar, di 21 anni è caduta da una ruota panoramica ed è morta. Anche altre due donne, una 28enne e una 19enne, sono rimaste ferite e portate in ospedale al CWM Hospital, dove sono ricoverate in condizioni critiche secondo quanto riferito venerdì dal quotidiano locale FBC News, citando la portavoce della polizia Ana Naisoro.

Tragico incidente alle Fiji alla fiera dell’intrattenimento “Fiji Showcase” nella capitale Suva

L’incidente è avvenuto ieri 30 giugno, alla fiera dell’intrattenimento “Fiji Showcase” di recente apertura a Suva, la capitale dello stato insulare nel Pacifico meridionale. La causa esatta dell’incidente inizialmente è rimasta poco chiara. Tuttavia, in risposta al tragico evento, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, tutte le giostre del quartiere fieristico sono state temporaneamente chiuse. Le autorità stanno avviando indagini per chiarire le circostanze dell’incidente e garantire la sicurezza dei visitatori.

La comunità è profondamente colpita dall’incidente e spera nell’istruzione e nel sostegno per le famiglie colpite.