Un uomo è morto travolto dalle onde del mare a Santa Severa. A riportarlo è Adnkronos e diversi organi di informazione. Il gesto è stato eroico, poiché l’uomo, come riportato sempre dall’agenzia, sarebbe entrato in acqua per aiutare una madre e una bambina che avevano difficoltà nel tornare a riva.

Il 60enne è riuscito nel suo intento, cioè a mettere in salvo le due, ma purtroppo lui non è riuscito a tornare sulla spiaggia ed è stato travolto dalla corrente.