Angelini Pharma cerca personale per le sedi di Roma e Latina

Come viene riportato da Lavoro Facile, sono una ventina le risorse di cui ha bisogno Angelini Pharma per le sedi operative in Italia. A Roma servono: global brand manager brain health, pharmacockinetics researcher, privacy specialist, regulatory affairs specialist, scientific documentation manager e staff & global functions controller. A Latina: process & analytical scientist, A Ancona: engineering & maintenenance specialsit. A Pescara: business intelligence developer e trade marketing accountant.

Qui si cercano anche appartenenti alle categorie protette (L. 68/99) per i settori: customer first e logistics, finance & administration, manufacturing e technology innovation.

Requisiti generali: laurea in economia, informatica, ingegneria o marketing, esperienza nella mansione, ottima conoscenza del pacchetto Office, ottime capacità comunicative e relazionali.

Come fare per inviare il CV

Contratto a tempo indeterminato. Per maggiori dettagli sulle posizioni aperte e invio candidature clicca qui.