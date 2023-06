Qualche sera fa, una volante del Commissariato di Colleferro, durante il normale servizio di controllo del territorio nell’arco del turno serale, ha intercettato, nei pressi del centro cittadino, un’autovettura con a bordo quattro cittadini di etnia rom provenienti dal campo nomadi di Guidonia Montecelio, tutti con più precedenti di polizia per furti.

Colleferro, persone sospette intercettate dalla Polizia

La loro presenza nel Comune di Colleferro appariva ingiustificata agli agenti, ed è in corso di accertamenti valutare se fossero attinenti per recenti episodi di furti d’auto avvenuti nella città.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

