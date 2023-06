Colleferro, in stato di agitazione minaccia gli agenti di polizia

La serata di qualche settimana fa, una persona già nota per numerosi precedenti di polizia è stata intercettata dalla Volante a Colleferro. L’episodio è avvenuto nei pressi del giardino di via Consolare Latina, all’altezza dell’incrocio con via degli Atleti.

I fatti

La persona era in stato di agitazione, e stava maneggiando un coltello a serramanico aperto, sbattendolo contro l’inferriata di un giardino. L’uomo è stato raggiunto dagli agenti e, alla vista dei poliziotti, ha iniziato a minacciare verbalmente un agente, dicendogli che avrebbe usato il coltello.

I poliziotti sono riusciti a disarmarlo e ad ammanettarlo; poi, rientrati in ufficio, lo hanno deferito in stato di libertà.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.