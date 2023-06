Atac, sciopero di 24 ore previsto il 7 luglio 2023: tutte le info

Comunichiamo di seguito il comunicato di Atac relativo allo sciopero indetto per venerdì 7 luglio 2023.

Articolazione dello sciopero

Per la giornata del 7 luglio 2023, l’organizzazione Faisa Confail ha indetto uno sciopero di 24 ore.

Durante lo sciopero, quindi, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge (da inizio del servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00)

Modalità di svolgimento dello sciopero

Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e l’intera rete RomaTpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

Linee e orari

Notte 6/7 luglio 2023

NON GARANTITO il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

GARANTITO il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980

Giornata 7 luglio 2023

GARANTITE le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00

NON GARANTITO il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno

NON GARANTITE le corse metro A-B-C previste dopo le ore 24

NON GARANTITE le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980

Notte 7/8 luglio 2023

GARANTITO il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”)

NON GARANTITE dopo le ore 24 il servizio metro A-B-C, le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980

Accessibilità

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale

Biglietterie e Parcheggi

Durante lo sciopero non garantito il servizio delle biglietterie; i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione. Utilizzate le biglietterie on-line o pagate direttamente in stazione o a bordo dell flotta di superficie con carte di credito/debito

Informazioni

Tutte le informazioni sullo stato del servizio sono disponibili sulla piattaforma informativa InfoAtac:

Web: www.atac.roma.it

Twitter: @infoatac

Whatsapp: inviando un breve testo con la richiesta di informazioni al numero 335.1990679

Display e fonia di bordo e delle stazioni

Motivazioni dello sciopero

La mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro delle donne e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione.

Adesione nel corso dei precedenti scioperi

sciopero di 4 ore del giorno 28 aprile 2022- adesione del 21,9% per esercizio superficie e del 5,2% per esercizio metropolitane e ferrovie concesse;

sciopero di 4 ore del giorno 2 maggio 2023 – adesione del 21,1% per esercizio superficie e del 6,9% per esercizio metropolitane e ferrovie concesse;

Normativa

La comunicazione web viene effettuata ai sensi e per gli effetti della legge 146/90, come novellata dalla Legge 11 aprile 2000 n. 83, nonché della “Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero” di cui alla deliberazione 17/30 del 16 febbraio 2017 – G.U. n. 64 del 17/3/2017 – e della deliberazione 18/138 del 23 aprile 2018 della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

