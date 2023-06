Roma, incendio nella centrale elettrica di Acea

Alle ore 7,16 la Squadra Operativa ha inviato la squadra dei Vigili del Fuoco di Nomentano (6/A) con in supporto un’autobotte, in via della Bufalotta 663, a Roma, per l’incendio di un trasformatore elettrico di alta tensione, all’interno della centrale elettrica Acea.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Una volta estinto le fiamme si provvederà alla protezione e messa in sicurezza dell’area coinvolta. Sul posto era presente anche il personale Acea.

Le autorità svolgeranno gli accertamenti di rito non appena l’area verrà messa in sicurezza.

Potrebbero seguire aggiornamenti