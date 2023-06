Borsa di studio DiSCoLazio 2023/2024: bando online

Attraverso questo bando la Regione Lazio, tramite la borsa di studio DiSCoLazio, eroga i benefici a sostegno del diritto allo studio.

A cose serve

DiSCo, attraverso il Bando Diritto allo Studio per l’a.a.2022/2023: agevola gli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, eroga nei limiti dei fondi disponibili, una borsa di studio per la frequenza ai corsi di laurea, riduce il disagio della lontananza dal luogo di studio e agevolare la frequenza dei corsi universitari, assegna posti alloggio, eroga contributi per la mobilità internazionale, eroga premi di laurea per un importo integrativo pari al 50% della borsa di studio ottenuta nell’anno accademico di riferimento della laurea.

A chi è rivolto

Possono accedere ai benefici gli studenti che si iscrivono ad una delle seguenti tipologie di corso, presso uno degli atenei con sede legale nel Lazio:

laurea triennale;

laurea magistrale;

laurea magistrale a ciclo unico;

dottorato di ricerca, con esclusione degli studenti che beneficiano della borsa di studio o altro contributo da parte dell’università o altre Istituzioni;

scuola di specializzazione, esclusi i corsi appartenenti all’area medica per i quali gli studenti beneficiano già di borsa di studio, contratto di formazione o altro beneficio e remunerazione;

corsi inter-ateneo, a condizione che gli studenti siano iscritti presso una università con sede legale nel Lazio e che abbiano versato la tassa regionale per il diritto allo studio alla regione Lazio.

Requisiti

Le borse di studio vengono assegnate tenendo conto del reddito e del merito degli studenti. E’ richiesta l’iscrizione, entro il 9 febbraio 2024, presso Università statali, Università non statali, Istituti universitari e Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica con sede legale nella Regione Lazio.

Come si presenta la domanda

La domanda si presenta on line dall’Area riservata. Sul sito sono presenti tutte le guide necessarie per la compilazione della domanda.

