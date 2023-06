Milano-Roma a piedi: il viaggio di Nick per dare una speranza ai ragazzi malati di cancro

Milano – Roma a piedi?! Sì, proprio così! Per aiutare e supportare la ricerca Nicholas Sanvito ha deciso di intraprendere questo viaggio. Dovete sapere che anche il 26enne ha avuto una diagnosi di seminoma maligno 1 anno fa con conseguente ciclo di chemioterapia..ma la cosa che più l’ha toccato è stato sapere che, qualche giorno prima dell’ operazione, un bambino di 13 anni aveva subito lo stesso intervento. Ora, il giovane aveva l’esigenza di fare qualcosa che potesse sensibilizzare le persone e che fosse realmente d’aiuto.

Il viaggio della solidarietà di Nick: una speranza per chi si sta curando dal cancro

Nicholas Sanvito, 26enne di Figino Serenza, in provincia di Como, ha reso nota la sua ‘avventura’ tramite un post sui social. Proprio lui, che tempo fa è riuscito a sconfiggere la malattia, ha deciso di diventare testimonial e di raccogliere fondi a favore dell’Associazione Bianca Garavaglia Odv, che dal 1987 raccoglie fondi per progetti di cura e ricerca del cancro in età pediatrica e adolescenziale.

Il suo itinerario verrà documentato anche con video Youtube

Vive con grande entusiasmo la sua iniziativa Nicholas che intende anche documentare il suo viaggio con ‘video Youtube del mio itinerario che inizierà sabato 24 giugno a Milano e terminerà indicativamente l’11 luglio a Roma’ per sostenere le battaglie di ‘piccoli guerrieri’ attraverso un sostegno economico al link https://www.abianca.org/campagne/il-viaggio-di-nick/ per ‘farli tornare a vivere la propria infanzia’.