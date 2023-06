Ikea cerca addetti vendita a Roma: i dettagli

Chi sei

• Ami il contatto con i clienti e ti relazioni con loro in modo cortese e amichevole;

• Hai esperienza pregressa in vendita o in attività a contatto con i clienti;

• Hai una buona predisposizione relazionale e d’ascolto al cliente e sei disponibile a lavorare in un ambiente dinamico e veloce.

Cosa farai ogni giorno

I co-worker dell’area vendita sono i primi ad incontrare i clienti, nei negozi fisici o online. Sono le persone che conoscono la gamma di prodotti IKEA ed il mercato di riferimento. Trovano costantemente nuovi modi per far sì che l’esperienza d’acquisto sia interessante e divertente. Cosa farai:

• Assisterai i clienti, identificando le loro esigenze e consigliando le soluzioni d’arredo che meglio soddisfano i loro bisogni;

• Avrai l’obiettivo di massimizzare le vendite, tenendo la tua area di responsabilità pulita, ordinata, correttamente prezzata e conforme agli standard di qualità di IKEA;

• Analizzerai e gestirai, nella maniera più efficiente possibile, gli spazi di vendita.

Applica ora!

COSA OFFRIAMO:

Unirsi al team IKEA ha molti vantaggi che vanno oltre all’opportunità di lavorare per un’azienda globale! Farai parte di una cultura inclusiva guidata dai nostri valori, con processi strutturati. Inoltre, avrai accesso a:

• Sconto dipendenti del 15% sull’acquisto di prodotti IKEA;

• Servizio mensa con una vasta scelta di prodotti (molti dei quali sono biologici) potendo consumare un pasto spendendo poco più di 1€;

• Portale di sconti e convenzioni aziendali dove troverai una gamma di prodotti e servizi per viaggi, tempo libero, tecnologia e molto altro;

• Offerta di wellbeing: assistenza per i dipendenti che fornisce supporto immediato e confidenziale per ogni preoccupazione relativa al lavoro, alla salute, o alla vita quotidiana.