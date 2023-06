Più tutela per i danni da infiltrazioni. L’assicurazione copre infatti il condominio per la rottura dei tubi dovuta a una cattiva manutenzione.

La decisione della Corte di Cassazione

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza 18320/23 pubblicata oggi 27 giugno, ha accolto il ricorso dell’ente. Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “ In tema di assicurazione della responsabilità civile la clausola secondo cui l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati “in conseguenza di un fatto accidentale” non può dunque essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, ma solo nel senso della esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi.

Sostanzialmente il ricorrente lamenta che il giudice d’appello avrebbe errato nel considerare nel novero dei rischi dedotti in polizza solamente i danni da spargimento d’acqua causati da una rottura accidentale delle tubature, escludendo invece i danni sempre da spargimento d’acqua causati da difetti di manutenzione e/o costruzione.”

Foto di repertorio