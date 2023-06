A causa di un’auto in fiamme al km 12,900 in località Settebagni (Roma), il traffico è bloccato lungo la strada statale 4 Salaria in direzione Roma: gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità di questa mattina, 28 giugno 2023.

Settebagni, auto in fiamme sulla Salaria: la situazione in diretta

Sul posto VVFF, Polizia Stradale e personale ANAS per gestire l’emergenza e consentire la riapertura nel più breve tempo possibile.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio