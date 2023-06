Metromare, sospensione linea per lavori 30 giugno e 1 luglio

Riportiamo di seguito le comunicazioni di Astral e Cotral relative allo stato di servizio della linea Metromare.

Astral

METROMARE:CALENDARIO INTERRUZIONI SERVIZIO

Giovedì 29 giugno verrà effettuata chiusura anticipata dell’intera linea Roma Porta San Paolo – Cristoforo Colombo, con ultime partenze alle ore 21:00 da entrambi i capolinea.

Lavori per la realizzazione della nuova stazione di Acilia Sud nella notte tra il 30 giugno e il 1° luglio, è prevista la chiusura anticipata del servizio su tutta la linea Roma-Lido di Ostia alle 20:00 anziché alle 21 (ultimo treno in partenza da entrambi i capolinea alle ore 20:00) e la riapertura la mattina successiva (sabato 1° luglio) alle ore 9:00.

Cotral

Dalle ore 20:00 di venerdì 30 giugno alle 09:00 di sabato 1 luglio, il servizio ferroviario Metromare è sospeso per importanti lavori sull’infrastruttura ferroviaria. Sono attivi bus sostitutivi.

Venerdì 30 giugno: il servizio sostitutivo bus è attivo dalle ore 20:00 a fine servizio, con le consuete modalità operative disponibili durante l’orario del cantiere notturno.

Sabato 1 luglio: dalle ore 5:15 alle ore 09:00, il servizio ferroviario è sospeso e sostituito con bus in partenza dalle stazioni EUR Magliana e Cristoforo Colombo.

Da entrambi i capolinea, i bus seguono due itinerari diversi:

Bus Express Mare con partenza da Eur Magliana, diretti a Cristoforo Colombo (e viceversa).

I bus percorrono via Cristoforo Colombo e non effettuano fermate intermedie.

Bus “tutte le stazioni” con partenza da EUR Magliana e Cristoforo Colombo.

I bus fermano in tutte le stazioni della Metromare.

I passeggeri in viaggio verso Ostia dalle stazioni Metromare Porta San Paolo o Basilica San Paolo possono utilizzare la Metro B per raggiungere EUR Magliana (da dove partono i bus sostitutivi).

Non conosci la stazione di EUR Magliana e non sai come trovare i Bus Sostitutivi?

Questa mappa può aiutarti.

Vuoi andare al mare ma la stazione di Cristoforo Colombo è lontana dalla tua spiaggia?

Con la linea ATAC 07, puoi raggiungere i “Cancelli”, Capocotta o Villaggio Tognazzi. Con la linea ATAC 062, che transita per la stazione Lido Centro, puoi arrivare sul Lungomare Vespucci fino a Castelporziano.

