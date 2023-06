Roma, incendio in una palazzina di quattro piani zona Portuense

Dalle ore 10:00 circa di questa mattina, due squadre dei Vigili del Fuoco, un’autoscala, un’autobotte, il Carro Teli e il TA/6, stanno intervenendo in Via Francesco Saverio Solari, in zona Portuense per l’incendio di un appartamento al primo piano di una palazzina di quattro.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Alcune persone sono state soccorse dai Vigili del Fuoco, aiutate ad uscire con l’ausilio dell’autorespiratore al fine di evitare inalazioni da fumo e successivamente assicurate alle cure del personale sanitario. Nessuna persona è in pericolo di vita. Gli abitanti della palazzina sono stati evacuati per precauzione.

Sono tutt’ora in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’edificio.

Si attendono notizie dalle autorità in merito ai rilievi e agli accertamenti di rito per verificare le cause dell’incendio divampato questa mattina.

Potrebbero seguire aggiornamenti.