Ciampino. E’ accaduto sabato quando nell’ambito dei consueti servizi di prevenzione generale in materia di Polizia Stradale, gli agenti del Comando hanno effettuato, a tutela dei giovanissimi studenti, il controllo dei bus in partenza per una gita scolastica.

Ciampino, l’intervento della Polizia Locale

In una delle attività di controllo presso una nota scuola materna del territorio l’autista ha da subito insospettito i poliziotti municipali. L’uomo, apparso sin da subito in condizioni inidonee, nascondeva, tra l’altro, al lato guida del bus una bottiglia di birra semivuota.

A nulla sono serviti i tentativi e le “simulazioni” messe in atto per evitare i controlli di rito. La strumentazione sul posto, infatti, confermava la sua positività. Il successivo trasferimento presso il Comando, per il completamento delle attività consequenziali, ha fatto emergere un quadro assai più rilevante. Ad aggravare la situazione, infatti, è emerso, così come sospettato dal Vice Commissario P.M. direttamente intervenuta sul posto unitamente al collega Ufficiale M.P, che lo stesso soggetto aveva assunto anche sostanza stupefacente con la consequenziale evidente alterazione.

L’intera attività di polizia è stata fatta, anche con la collaborazione dei genitori e della stessa scuola, senza turbare i giovanissimi studenti che hanno avuto la sostituzione dell’autista con un altro conducente potendo così partire in piena sicurezza verso la destinazione programmata.

Il conducente, un uomo di mezz’età, oltre al ritiro immediato della patente di guida sarà deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Il tutto accaduto proprio in queste ore quando è prossima l’approvazione di un provvedimento normativo finalizzato alla modifica degli articoli del Codice della Strada relativi, tra gli altri, alla guida sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti e in stato di ebbrezza, considerate tra le primissime cause di gravi e gravissimi incidenti stradali.

Si ricorda comunque che secondo il principio di presunzione di non colpevolezza l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Foto di repertorio