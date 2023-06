Tanti posti nelle grandi catene di supermercati a Roma e provincia

Come viene riportato da Lavoro Facile, le grandi catene del settore alimentare sono costantemente alla ricerca di figure professionali per rinforzare o sostituire il proprio organico. Per soddisfare le continua richiesta di personale l’agenzia per il lavoro Humangest seleziona addetti cassa, addetti vendita e addetti ai reparti da inserire in vari supermercati di Roma e provincia.

Ecco tutti i dettagli dell’offerta

Le risorse dovranno accogliere e assistere la clientela, rifornire, riordinare e prezzare i prodotti sugli scaffali, gestire i vari metodi di pagamento.

Requisiti comuni: esperienza nella mansione specifica, buone capacità comunicative e relazionali, disponibilità all’impiego su turni e nei week-end.

Il contratto è quasi sempre a tempo determinato con possibilità di proroghe.

Come fare per inviare il Cv

Per maggiori informazioni e invio candidature clicca qui.