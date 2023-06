Romanina, fermate 5 persone per furto aggravato: ecco cosa è successo

5 persone arrestate in flagranza di reato, in 2 distinti episodi, dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Romanina durante servizi dedicati.

Ecco tutti i dettagli

Il primo episodio è avvenuto in via Alimena: un pattuglia in borghese, in servizio per la prevenzione e la repressione dei reati predatori, ha notato 3 persone che, con fare “sospetto”, uscivano da un negozio con delle buste in mano. L’intuizione si è rivelata giusta; i 3, tutti di origini romene, avrebbero rubato vari capi di abbigliamento dal negozio da cui uscivano. Inutile il loro tentativo di fuga; i poliziotti li hanno inseguiti e fermati. Dopo gli accertamenti di rito i 3 sono stati arrestati perché gravemente indiziati, in concorso fra loro, di furto aggravato e posti a disposizione della Magistratura.

Più recente l’arresto di 2 georgiani in via Rizzieri. La notte scorsa, durante un servizio dedicato a prevenire e reprimere i furti in appartamento, grazie anche alla segnalazione di un cittadino che ha visto delle persone scavalcare la recinzione di un’abitazione, i poliziotti immediatamente intervenuti hanno potuto fermare i 2 sospetti mentre cercavano di aprire il portone interno di un condominio. I 2 georgiani sono stati arrestati perché gravemente indiziati di furto aggravato.

In entrambi i casi la Procura ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida delle misure pre-cautelari adottate dalla polizia giudiziaria.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.