La paura atavica di avvistare una pinna in mare prende forma praticamente ogni estate. Ma stavolta è accaduto davvero: uno squalo mako pinna corta di tre metri, lo squalo più veloce del mondo, è stato avvistato nelle acque vicino alla costa di Zante, un’isola greca del Mar Ionio, dove un pescatore scioccato ha avvistato un esemplare di squalo, lungo circa tre metri. Lo squalo si è avvicinato all’imbarcazione nuotando per qualche istante davanti prima di riprendere il largo. Il pescatore ha fatto in tempo a filmare, postando poi il video sui social, che in poco tempo è diventato virale. Questa specie può essere trovata in molti luoghi in tutto il mondo, ma è stata considerata in via di estinzione e l’anno scorso è stata avvistata nel Mediterraneo per la prima volta dopo decenni.

Lo squalo mako è uno squalo slanciato a forma di fuso con pinne pettorali corte e una pinna caudale a forma di mezzaluna. Gli squali mako possono essere pericolosi, sebbene questi squali non siano interessati all’uomo come preda, possono comunque causare lesioni, soprattutto ai pescatori. Lo squalo mako è lo squalo che nuota più velocemente, con una velocità che può raggiungere i 90 km orari. Questo squalo può vivere fino a 30 anni e può raggiungere i 4 metri di lunghezza, le sue prede come il pesce spada, sono intelligenti, veloci e potenti, quindi lo squalo mako si adatta per sviluppare caratteristiche simili alle sue prede. Ma le curiosità dello squalo mako non finiscono qui. Gli squali mako sono un genere di squali sgombro, scientificamente noti come Isurus e appartengono alla famiglia dei Lamnidi (pesci predatori più grandi della Terra) e si distinguono in due specie esistenti: lo squalo mako a pinna corta e lo squalo mako a pinna lunga. Lo squalo mako presenta la particolarità che i denti sono lunghi e sottili con cuspidi lisce e visibili anche quando la bocca è chiusa, conferendogli un aspetto temibile. Questo squalo è caratterizzato da una marcata coltre scura: dorsalmente è di un blu indaco metallico, mentre ventralmente è bianco e le pinne pettorali moderatamente corte e la seconda pinna dorsale è molto più piccola della prima. La parte inferiore del muso è bianca, la coda lunata e la chiglia caudale. Gli squali mako vivono nelle acque tropicali e temperate d’altura, sono altamente migratori, possono attraversare interi oceani e vivono fino a profondità di 500 metri.

Questo squalo si trova raramente in acque più fredde di quelle tra i 17 e i 22 gradi. Lo squalo mako è presente comunque in tutto il mondo: nell’Atlantico occidentale si trova dall’Argentina e dal Golfo del Messico a Browns Bank, lungo la piattaforma continentale della Nuova Scozia e persino nel Golfo di San Lorenzo. Gli squali mako a pinna corta si trovano spesso nelle stesse acque del pesce spada, in quanto sono una fonte di cibo, ed entrambi i pesci preferiscono condizioni ambientali simili. Lo squalo mako, in quanto predatore aggressivo, si nutre principalmente di calamari e pesci ossei, tra cui sgombri, tonni, boniti e pesci spada, ma può mangiare anche altri squali, come le focene e le tartarughe marine. Occasionalmente vengono consumati anche mammiferi marini diversi dalle focene. Gli squali mako, come la maggior parte degli altri squali, possono mordere, grazie ai loro denti molto lunghi, sottili e incredibilmente affilati che rimangono visibili, come abbiamo spiegato in dettaglio sopra, anche quando la bocca del mako è chiusa. I denti sono disposti dalla natura con circa 12-13 file nella mascella superiore e 11-12 file nella mascella inferiore. Non c’è da stupirsi se gli scienziati affermano che gli squali mako hanno una forza di morso fino a 1360 kg di pressione. Questo è stato scoperto attraverso la misurazione fisica della forza di morso di uno squalo mako al largo della costa della Nuova Zelanda, come riportato da diverse testate tra cui Newsweek.

Gli squali Mako attaccano l’uomo? Gli squali Mako a pinna corta sono i più pericolosi per l’uomo quando vengono catturati dai pescatori e portati sui pescherecci. La buona notizia è che gli squali Mako sono stati responsabili di un solo attacco mortale sui nove registrati contro gli esseri umani. Gli squali Mako, insieme agli squali bianchi, sono predatori dell’oceano e non sono abituati a stare vicino alle persone. Come tutti gli squali, a volte possono essere imprevedibili e, se si sentono minacciati, possono tentare un morso di avvertimento. Tuttavia, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, specie nel caso dei mako, questo è incredibilmente raro: questi squali sono così intelligenti che capiscono che siamo fuori dal menù e probabilmente fuggiranno piuttosto che mordere un umano. Ecco il lnk del filmato di uno squalo mako pinna corta di circa tre metri che nuota attorno a una barca di pescatori al largo di Zante nel Mare Ionio: https://www.itemfix.com/v?t=792hty