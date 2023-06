Si ricercano giardinieri per cantieri/appalti in provincia di Latina

Società specializzata nella progettazione e manutenzione di spazi verdi per privati e aziende ricerca 20 giardinieri da impiegare presso cantieri/appalti in provincia di Latina nelle seguenti attività: sfalcio dei prati, tosatura delle siepi, potatura degli arbusti.

POSIZIONE VACANTE

Numero posti: 20

Qualifica professionale: MANUTENTORI DEL VERDE CP Istat 2011 8.3.1.2.0

Mansioni: tutte le mansioni proprie della qualifica professionale sopra indicata

REQUISITI

Età minima: 20 (PREFERIBILE) – Età massima: 50 (PREFERIBILE)

Esperienze lavorative: PREFERIBILE PREGRESSA ESPERIENZA NELLA MANUTENZIONE DEL VERDE E NEL TAGLIO PIANTE E CONOSCENZA NELL’UTILIZZO DEL DECESPUGLIATORE E DELLA MOTOSEGA CONDIZIONI PROPOSTE

Tipo di contratto: LAVORO A TEMPO DETERMINATO Durata Tempo Determinato: 3 mesi

Orario:TEMPO PIENO

Comune/i sede di lavoro: CANTIERI/APPALTI SITUATI NELLA PROVINCIA DI LATINA

Note sulla retribuzione: C.C.N.L. AGRICOLTURA

Prospettive di carriera: POSSIBILITA’ DI ULTERIORI PROROGHE

Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198 del 2006 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi. Invitiamo chi fosse interessato alla mansione indicata a inviare entro e non oltre il 12 luglio 2023 (indicando nell’oggetto della mail il riferimento ID dell’annuncio e nominando i file allegati con il nome e cognome del candidato) al seguente indirizzo e-mail:

INFO@SAVET.IT i seguenti documenti a pena di esclusione:

1. un Curriculum Vitae dettagliato, possibilmente in format Europass con estensione .doc o .pdf, firmato e con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs. n. 196/2003 così

come innovato dal regolamento UE 2016/679 (GDPR). Si precisa che la presente offerta sarà gestita direttamente dall’azienda, senza preselezione del Centro per l’Impiego; pertanto, le candidature andranno inviate direttamente all’indirizzo di posta elettronica aziendale sopra indicato.

Come inviare il Cv

Per maggiori informazioni clicca qui.