Arrivato alla sua 10° edizione, il ciclo di incontri Leggere leggeri all‘ora del tè costituisce una presenza costante e importante nel panorama delle iniziative culturali. Nel titolo si sintetizza il senso degli incontri: “Leggere leggeri”, e cioè incontrare testi della grande letteratura di tutti i tempi, in lingua e in dialetto, appunto con leggerezza, che «non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto» (Calvino), ed entrarci dentro profondamente a partire dall’assoluto rispetto della pagina. Un’ora e mezza di scoperte e rivisitazioni, di emozioni e di risate, di riflessioni e di incontri. Incontri col testo, incontri con se stessi. Memorie e invenzioni, domande e talvolta anche risposte.

Primo Appuntamento: sabato 1 luglio 2023, Parco del Castello di Colleferro, via Castello Vecchio, ore 21

“Ed ecco, o signori, come parla la verità”

Luigi Pirandello, “L’uomo dal fiore in bocca”

Ingresso gratuito

La vita. La vita che sfugge. Che ci sfugge di sotto il naso come un treno che non siamo riusciti a prendere per un soffio. La scrittura di Pirandello ci conduce per le strade complesse e misteriose della riflessione e della intelligenza delle cose. Tutto in Pirandello è sempre al tempo stesso chiaro e complesso, semplice e difficile, evidente e oscuro. Ma tutto sempre va analizzato con spietata e “disperata” lucidità.