Dopo la scossa di terremoto di stamane a Posta Fibreno, in provincia di Frosinone, a cui ne è seguita un’altra, per lo più di assestamento, poco fa è stata avvertita un’altra scossa, stavolta in provincia di Roma, a Palombara Sabina.

Scossa di terremoto a Palombara Sabina oggi: poco fa, un lieve sisma si è sentito in provincia di Roma oggi 23 giugno 2023

Come riportato a INGV, un terremoto di magnitudo ML 2.6 è avvenuto nella zona: 3 km E Palombara Sabina (RM), il

23-06-2023 11:19:04 (UTC) 2 ore, 49 minuti fa

23-06-2023 13:19:04 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 42.0650, 12.8020 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

La scossa si è avvertita anche nei paesi limitrofi:

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio ( Istat ).